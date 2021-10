Calenda: «Voterò Gualtieri, Michetti non ha uno straccio di programma» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma, Carlo Calenda ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 annuncia la sua decisione.«Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma, Carloospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 annuncia la sua decisione.«Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo...

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Voterò Carlo Calenda: 'Al ballottaggio voterò Roberto Gualtieri' ...sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò ... Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 . 'La stragrande ...

Gualtieri: 'No M5S in Giunta'. E Calenda dice: 'Voterò per lui. Ma farò opposizione costruttiva' Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più', ha detto Carlo Calenda ospite di Lilli Gruber a Otto e ...

