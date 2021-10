Brasile, rischia fino a 30 anni di carcere il calciatore che ha dato un calcio in testa all’arbitro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) William Ribeiro, il giocatore che ha dato un calcio in testa all’arbitro nel corso dell’incontro tra il suo San Paolo-RS e il Guarani de Venancio valido per seconda serie del calcio brasiliano, rischia un massimo di 30 anni di carcere. Il direttore di gara ha subito una commozione cerebrale con lesioni alla spina dorsale e alla testa, e il magistrato incaricato del caso ha confermato l’accusa di tentato omicidio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) William Ribeiro, il giocatore che hauninnel corso dell’incontro tra il suo San Paolo-RS e il Guarani de Venancio valido per seconda serie delbrasiliano,un massimo di 30di. Il direttore di gara ha subito una commozione cerebrale con lesioni alla spina dorsale e alla, e il magistrato incaricato del caso ha confermato l’accusa di tentato omicidio. SportFace.

