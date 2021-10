Autonomia strategica europea, Draghi e Macron premono (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La preoccupazione per l’impennata dei costi dell’energia ha introdotto un nuovo ostacolo nella già difficile strada per mettere a punto una “bussola” strategica europea, vista la dipendenza di alcuni paesi dal gas russo e il disordine con cui i 27 stanno affrontando la crisi, che da un lato rischia di intralciare la ripresa economica e dall’altro rallentare pericolosamente la realizzazione del Green New Deal della transizione energetica. Così, al Consiglio europeo dedicato alle relazioni Ue-Balcani che si è concluso ieri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La preoccupazione per l’impennata dei costi dell’energia ha introdotto un nuovo ostacolo nella già difficile strada per mettere a punto una “bussola”, vista la dipendenza di alcuni paesi dal gas russo e il disordine con cui i 27 stanno affrontando la crisi, che da un lato rischia di intralciare la ripresa economica e dall’altro rallentare pericolosamente la realizzazione del Green New Deal della transizione energetica. Così, al Consiglio europeo dedicato alle relazioni Ue-Balcani che si è concluso ieri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

1Clochard : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa In questi giorni, opinionisti e giornalisti 'embedded' cercano di edulcorare il disastro #Af… - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa In questi giorni, opinionisti e giornalisti 'embedded' cercano di edulcorare il disastro #Af… - DanielaColi2 : Quindi autonomia strategica come piani di emergenza. Non per competere con gli USA ma per essere protetti dalla sua… - formichenews : ???? ???? Sintonia Italia-Usa. Tutti i temi del colloquio Di Maio-Blinken a Parigi Nel bilaterale si è parlato di Libi… - Luigi56124612 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa In questi giorni, opinionisti e giornalisti 'embedded' cercano di edulcorare il disastro #Af… -