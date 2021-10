Amici 21, Todaro furioso: “Siete due polli, vi mando a casa!” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Raimondo Todaro si è sfogato duramente contro i suoi due allievi, Mattia e Christian, finiti in sfida in seguito a un provvedimento disciplinare scelto dai loro compagni. “Siete due polli”, ha detto l’insegnante, che si è dimostrato inflessibile con i ballerini. Se avrà l’opportunità, voterà per mandarli a casa! Nella scuola di Amici oltre al talento è necessario mantenere anche la disciplina. I primi giorni di convivenza in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Raimondosi è sfogato duramente contro i suoi due allievi, Mattia e Christian, finiti in sfida in seguito a un provvedimento disciplinare scelto dai loro compagni. “due”, ha detto l’insegnante, che si è dimostrato inflessibile con i ballerini. Se avrà l’opportunità, voterà per mandarli aNella scuola dioltre al talento è necessario mantenere anche la disciplina. I primi giorni di convivenza in Articolo completo: dal blog SoloDonna

melgu98 : Non è esagerato Todaro, sapete che ci vuole per andare ad Amici? È brutto andare via per questi motivi! #Amici21 - eroIola : Vabbè Todaro falla corta ma hai mai visto una puntata di amici dai via #Amici21 - ciseiocifai : Giustissimo discorso di Todaro #Amici21 #amici - Giovann52806314 : RT @Ale_Celentano: Ho letto quest'estate l'intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad… - Mario_Todaro_ : @Mov5Stelle @virginiaraggi @c_appendino Brave , avete dimostrato che si può fare politica senza fare i propri inter… -