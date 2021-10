Whatsapp, Facebook e Instagram mai così “down” dal 2008 (Di martedì 5 ottobre 2021) Un blackout di più di 5 ore non si era mai verificato per le app Whatsapp, Instagram e Facebook. Arrivano le scusa dalla società: “Grazie per averci sopportato” Il mondo, ieri, per qualche ora ha dovuto fare a meno delle principali app social. Whatsapp, Facebook e Instagram hanno improvvisamente smesso di funzionare e per molte ore gli utenti sono rimasti ignari di ciò che stava accadendo. Mai, dal 2008, un down di portata così ingente si era verificato ai social di Mark Zuckerberg. down che ha provocato grandi perdite ad aziende ha lavorano proprio grazie a queste piattaforme e che su queste si basano per il loro funzionamento. Ancora poco chiare le causa del blackout generale di Whatsapp, ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Un blackout di più di 5 ore non si era mai verificato per le app. Arrivano le scusa dalla società: “Grazie per averci sopportato” Il mondo, ieri, per qualche ora ha dovuto fare a meno delle principali app social.hanno improvvisamente smesso di funzionare e per molte ore gli utenti sono rimasti ignari di ciò che stava accadendo. Mai, dal, undi portataingente si era verificato ai social di Mark Zuckerberg.che ha provocato grandi perdite ad aziende ha lavorano proprio grazie a queste piattaforme e che su queste si basano per il loro funzionamento. Ancora poco chiare le causa del blackout generale di, ...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - yassa9898 : RT @GiovaAlbanese: Ufficiale: anche #Facebook, #WhatsApp e #Instagram sono rientrate nella corsa scudetto. - pcbassignana : RT @euronewsit: Facebook, Whatsapp e Instagram tornano in funzione: Zuckerberg si scusa -