Unicef Salute mentale | più di 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato

(Di martedì 5 ottobre 2021): a livello globale più di 1su 7 tra i 10 e i 19con un; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono ragazze. Lanciato il nuovo rapporto “La Condizione dell’Infanzia nel mondo 2021”: quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno – più di uno ogni 11 minuti – una fra le prime cinque cause di morte per la loro fascia d’età. Secondo le ultime stime disponibili, contenute nel nuovo rapporto“La Condizione dell’infanzia nel mondo- Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere ladei bambini e dei giovani” ...

...nell'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e oggi per la prima volta considerata priorità del pianeta al G20. Questa collaborazione con l'mi ha ...... l'avverte che 'potrebbero sentire per molti anni a venire l'impatto del Covid - 19 sulla loromentale e sul loro benessere'. Gli ultimi dati dell'A livello globale almeno un ...Più di un adolescente su sette, di età compresa tra i 10 e i 19 anni, soffre di un disturbo mentale diagnosticato, e per la maggior parte si tratta di ragazzi (89 milioni contro i 77 milioni di ragazz ...È il drammatico quadro post-Covid che emerge dal rapporto dell'Unicef che avverte come questa fascia d'età "potrebbe sentire per molti anni a venire l'impatto del Covid-19 sulla loro salute mentale e ...