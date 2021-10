Un adolescente su 7 al mondo soffre di disturbi mentali

(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Nelunsu 7 convive con un disturbo mentale diagnosticato e un giovane su 5 tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi "spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività": è il drammatico quadro post-Covid che emerge dal rapporto dell'Unicef "La Condizione dell'infanzia nel-Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani". Un sondaggio condotto dall'agenzia Onu con la Gallup in 21 Paesi ha evidenziato che sono 89 milioni i ragazzi e 77 milioni le ragazze tra i 10 e i 19 anni con. Una condizione che a volte diventa insopportabile: lo dimostra il fatto che quasi 46.000 adolescenti ogni anno si tolgono la vita, più di uno ogni 11 minuti. Per quanto riguarda il disagio dei giovanissimi, ...

'Più di un adolescente su 7, tra i 10 e i 19 anni, convive con un disturbo mentale diagnosticato e la ... dal titolo : 'La Condizione dell'infanzia nel mondo - Nella mia mente: promuovere, tutelare e ...È il drammatico quadro post-Covid che emerge dal rapporto dell'Unicef che avverte come questa fascia d'età "potrebbe sentire per molti anni a venire l'impatto del Covid-19 sulla loro salute mentale e ...Per effetto del Covid il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività ...