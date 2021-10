Sampdoria, Damsgaard non si accende. E i sostituti sono un mistero (Di martedì 5 ottobre 2021) In casa Sampdoria c’è preoccupazione per Damsgaard: il danese non si è ancora acceso e i suoi sostituti sono un mistero Il grande assente alla Sampdoria è Mikkel Damsgaard. O meglio, in campo scende quasi tutte le domeniche da titolare, ma le sue prestazioni non sono nemmeno paragonabili a quanto fatto vedere durante l’Europeo e nella scorsa stagione di Serie A. Roberto D’Aversa aspetta il “maghetto” danese per il quale Massimo Ferrero quest’estate chiedeva una cifra pari a 30 milioni di euro per cederlo. La Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX, ha scelto di non venderlo e di lasciar partire Jakub Jankto a cuor leggero dato quanto visto da parte di Damsgaard con il quale faceva staffetta nel campionato passato. I suoi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) In casac’è preoccupazione per: il danese non si è ancora acceso e i suoiunIl grande assente allaè Mikkel. O meglio, in campo scende quasi tutte le domeniche da titolare, ma le sue prestazioni nonnemmeno paragonabili a quanto fatto vedere durante l’Europeo e nella scorsa stagione di Serie A. Roberto D’Aversa aspetta il “maghetto” danese per il quale Massimo Ferrero quest’estate chiedeva una cifra pari a 30 milioni di euro per cederlo. La, come riporta Il Secolo XIX, ha scelto di non venderlo e di lasciar partire Jakub Jankto a cuor leggero dato quanto visto da parte dicon il quale faceva staffetta nel campionato passato. I suoi ...

Advertising

clubdoria46 : #Sampdoria, #Damsgaard ora è un problema. La situazione #samp - infoitsport : Sampdoria, Damsgaard non convince: danese in difficoltà - SampNews24 : #Sampdoria, #Damsgaard non convince: danese in difficoltà - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONI 72' - Doppio cambio per #DAversa: #Askildsen e #Ekdal per #Damsgaard e #Silva. #SampUdinese 3?-… - fantapiu3 : #SerieA: formazioni ufficiali #Sampdoria - #Udinese Ancora titolare #Beto Torna dal primo minuto #Damsgaard… -