Roma, si ferma Smalling: i tempi di recupero dall'infortunio (Di martedì 5 ottobre 2021) Chris Smalling, difensore della Roma, ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. I tempi di recupero La Roma perde Chris Smalling per infortunio e i tempi di recupero saranno lunghi. Come riportato da Tuttomercatoweb, il difensore inglese rimarrà ai box per una lesione al flessore della coscia destra. Smalling rimarrà quindi fuori per due settimane e salterà così la sfida alla Juventus e rischia di perdere anche il confronto con il Napoli della settimana dopo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

