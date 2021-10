Popolare di Sondrio, CdA dichiara decaduto il consigliere Luca Frigerio (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, assunti i pareri motivati del comitato nomine e del collegio sindacale, ha pronunciato la decadenza del consigliere di amministrazione Luca Frigerio. L’immobiliarista lecchese, primo consigliere di minoranza della storia dell’istituto, era stato nominato dall’assemblea dei soci dell’11 maggio 2021 e tratto dalla lista di minoranza, Lista 2, dei candidati per l’elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023. La decadenza è stata deliberata, spiega una nota della banca, “per accertamento del difetto dei prescritti requisiti di professionalità“. Gli accertamenti condotti, ulteriori rispetto a quelli di cui si è data notizia con comunicato stampa del 10 giugno 2021, sono stati svolti in relazione alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Bancadi, assunti i pareri motivati del comitato nomine e del collegio sindacale, ha pronunciato la decadenza deldi amministrazione. L’immobiliarista lecchese, primodi minoranza della storia dell’istituto, era stato nominato dall’assemblea dei soci dell’11 maggio 2021 e tratto dalla lista di minoranza, Lista 2, dei candidati per l’elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023. La decadenza è stata deliberata, spiega una nota della banca, “per accertamento del difetto dei prescritti requisiti di professionalità“. Gli accertamenti condotti, ulteriori rispetto a quelli di cui si è data notizia con comunicato stampa del 10 giugno 2021, sono stati svolti in relazione alla ...

Positiva Piazza Affari seguita dall'Europa. Brillano le banche Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Tinexta (+5,25%), Anima Holding (+4,13%), Banca Ifis (+3,86%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saras , ...

Consegnati gli attestati del Centro Studi Villa Negroni “Nonostante un anno reso estremamente complicato dalla pandemia di Covid–19, il Centro Studi Villa Negroni, grazie al grande impegno da parte di tutti i collaboratori, è riuscito a garantire un’offert ...

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Tinexta (+5,25%), Anima Holding (+4,13%), Banca Ifis (+3,86%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saras , ...