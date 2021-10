Pd primo partito in tutte le città. FdI cresce e M5s tracolla (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Le elezioni amministrative potrebbero ridisegnare e invertire gli equilibri di forza tra centrodestra e centrosinistra. Con il tracollo del Movimento 5 stelle, l'altro dato che emerge dalle urne è un ritorno a una sorta di bipolarismo con due schieramenti contrapposti. Almeno è quanto si evince da una primissima analisi dei dati, seppur ancora parziali, nelle grandi città. A rivendicare il primato per i dem è Francesco Boccia, responsabile Enti locali della segreteria dem. "La cosa più importante è che il Pd è il primo partito in tutte le città", osserva. Nel campo avverso, regge Forza Italia (anche se prosegue il trend degli ultimi anni che vede il partito azzurro perdere consensi). Subisce una battuta d'arresto la Lega, che perde voti in diverse città del ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Le elezioni amministrative potrebbero ridisegnare e invertire gli equilibri di forza tra centrodestra e centrosinistra. Con il tracollo del Movimento 5 stelle, l'altro dato che emerge dalle urne è un ritorno a una sorta di bipolarismo con due schieramenti contrapposti. Almeno è quanto si evince da una primissima analisi dei dati, seppur ancora parziali, nelle grandi. A rivendicare il primato per i dem è Francesco Boccia, responsabile Enti locali della segreteria dem. "La cosa più importante è che il Pd è ilinle", osserva. Nel campo avverso, regge Forza Italia (anche se prosegue il trend degli ultimi anni che vede ilazzurro perdere consensi). Subisce una battuta d'arresto la Lega, che perde voti in diversedel ...

patriziaprestip : #Sala vince al primo turno e @pdnetwork è primo partito a #Milano con 34%. Il primo miracolo lo ha fatto Sala. In p… - fattoquotidiano : Il voto alle amministrative cambia i rapporti di forza nel centrodestra: Fdi sorpassa la Lega e diventa il primo pa… - repubblica : Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani commenta: 'Siamo il primo partito in assoluto in Calabria.… - Gio97380780 : @Libero_official Primo partito del nulla. Come l'alleanza Letta Conte. Se si lasciano cadono. - lawetorder : RT @CalaminiciM: Il risultato che ha avuto Carlo Calenda e’ eccezionale: e’ il primo partito di Roma. Sarà un risultato che verrà certament… -