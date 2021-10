NaDEF | UpB | Giudizio positivo ma rischi da attuazione PNRR e incognita contagi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’UpB esprime una valutazione positiva sul biennio strettamente oggetto di validazione (2021-22), segnalando tuttavia significativi fattori dio al ribasso sulla crescita del PIL. Lo sottolinea il presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio Giuseppe Pisauro, in audizione sulla. “Il quadro macroeconomico programmatico del Mef per il periodo 2023-24 (che non è oggetto di validazione) appare lievemente ottimistico rispetto alle previsioni formulate dal panel Upb”, prosegue. “Sullo scenario programmatico incidono tuttavia molteplici fattori dio – osserva Pisauro – anche superiori a quelli già delineati per il quadro macroeconomico tendenziale. Nelle valutazioni del panel Upb talihanno una maggiore probabilità di realizzazione rispetto ad altri esercizi previsivi e, pur essendo ...