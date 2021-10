Michetti vola in periferia | Calenda primo partito in città e ai Parioli sbanca

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021)ieri sera lo aveva detto sornione: “Le periferie hanno votato poco, ma hanno votato bene”. E a vedere la distribuzione del voto nei municipi della Capitale non c’è dubbio che, dal suo punto di vista, il candidato del centrodestra abbia avuto ragione. Il dato finale su Roma recita:con il 30,1 per cento, segue Gualtieri al 27,al 19,8, infine, Virginia Raggi ferma al 19,1.trionfa soprattutto in VI e X municipio, Tor Bella Monaca e Ostia. Nei territori che cinque anni fa avevano regalato a Virginia Raggi la vittoria, l’avvocato del centrodestra fa il pieno di voti. In VI sfiora il 40 per cento distanziando Raggi, che qui arriva seconda, di oltre 10 punti (la sindaca uscente si ferma al 27,7, con Gualtieri, terzo, addirittura al 18). Lo stesso nel municipio di ...