Manuela Suma moglie di Nicola Savino | un incontro davvero particolare

Advertising

zazoomblog : Nicola Savino chi è sua moglie Manuela Suma? Età figlia sorella Instagram - #Nicola #Savino #moglie #Manuela - Mauro_Serratoni : @Ugo06916591 @manuela_orazi @FBiasin Fa finta di fare il distaccato… ma è il più subdolo di tutti.. anche peggio di Suma.. -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Suma

DonnaPOP

In seguito, nel 2009, ha sposato. Dalla loro storia d'amore è nata la figlia Matilda . A tal proposito lo stesso conduttore, qualche tempo fa, ha rivelato: ' Mi sono sposato molto ...Chi è la moglie di Nicola Savino,? Dinon sappiamo moltissimo, se non che lavora come costumista per diversi programmi tv. Sposati dal 29/05/2009e Nicola sono una ...Manuela Suma, chi è la moglie di Nicola Savino? I due stanno insieme da tantissimi anni, ma prima il conduttore è già stato sposato.Manuela Suma è la moglie di Nicola Savino, uno dei più noti conduttori radiofonici e presentatore televisivo. Conosciamola meglio.