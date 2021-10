Lazio, quella dei biancocelesti è una caduta che fa rumore (Di martedì 5 ottobre 2021) Lazio tra alti e bassi. caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. Il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ travolge la Lazio e impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. I capitolini pagano di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso appaiono sottotono e nervosi, nonché incapaci di creare grattacapi a Skorupski. Ben altra prestazione quella del Bologna, che vede la ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021)tra alti e bassi.che fadei, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. Il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ travolge lae impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti aie tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. I capitolini pagano di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso appaiono sottotono e nervosi, nonché incapaci di creare grattacapi a Skorupski. Ben altra prestazionedel Bologna, che vede la ...

