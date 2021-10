Insulti a Koulibaly | il Napoli dice basta | “Pronti a uscire dal campo e a sospendere la partita”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo glirazzisti a, ilnon esclude un gesto forte: “razzismo o ci fermiamo.dale ala” .A KOLIBALY, ILAL RAZZISMO La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso (caso mai ci fosse bisogno di questa) è andata in scena domenica sera al Franchi in occasione di Fiorentina-, quando, Osimhen e Anguissa sono stati oggetto di vergognosirazzisti da parte di alcuni tifosi viola. “Scimmia di m***. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori ...

...sua edizione odierna parla dell' episodio di razzismo di cui è stato vittima Kalidou. ... ovvero la chiusura del settore in questione dello stadio perrazzisti . PER LEGGERE TUTTE LE ...Commenta per primo Dopo l'ennesimo episodio vergognoso, con glirazzisti a, Anguissa e Osimhen a Firenze, il Napoli sta valutando anche di fermarsi e uscire dal campo in caso si ripetano fatti del genere. Questa la posizione del club, come ...Dopo gli insulti razzisti a Koulibaly, il Napoli non esclude un gesto forte: "Pronti a uscire dal campo e a sospendere la partita" ...La Repubblica: , dopo quanto successo a Koulibaly, il Napoli smetterà di giocare di colpo in caso di nuovi insulti razzisti durante una partita ...