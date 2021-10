Il flop degli immigrazionisti |  Lucano è fuori

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 ottobre 2021) La lista di Mimmo Lucano, condannato in primo grado a 13 anni per la gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti, non ha superato la soglia di sbarramento. L'ex sindaco di Riace, difeso dalla sinistra, era stato dichiarato "impresentabile" dalla commissione Antimafia