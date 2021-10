Il flop al nord di Conte trasforma il M5s nella Lega Sud di Letta (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle elezioni serviranno sicuramente a fare chiarezza sull’identità del M5s. Il movimento si presentava a questa tornata elettorale con un collegio alla Camera, perso senza presentare una candidatura, e due città, Torino e Roma, entrambe perse malamente. Pare confermarsi una legge che, a parte qualche piccola eccezione, vede sistematicamente gli amministratori grillini incapaci di riconfermarsi. Difficilmente gli elettori, dopo averli sperimentati, gli conferiscono un secondo mandato. L’esito era talmente scontato a Torino che la sindaca uscente, Chiara Appendino, ha rifiutato di candidarsi e il M5s difficilmente riuscirà a superare il tetto del 10 per cento. Ma le cose sono andate male anche a Roma, città simbolo per il M5s, dove la punta di diamante Virginia Raggi non è riuscita ad arrivare al ballottaggio fermandosi al 20 per cento dei consensi: un risultato misero per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle elezioni serviranno sicuramente a fare chiarezza sull’identità del M5s. Il movimento si presentava a questa tornata elettorale con un collegio alla Camera, perso senza presentare una candidatura, e due città, Torino e Roma, entrambe perse malamente. Pare confermarsi una legge che, a parte qualche piccola eccezione, vede sistematicamente gli amministratori grillini incapaci di riconfermarsi. Difficilmente gli elettori, dopo averli sperimentati, gli conferiscono un secondo mandato. L’esito era talmente scontato a Torino che la sindaca uscente, Chiara Appendino, ha rifiutato di candidarsi e il M5s difficilmente riuscirà a superare il tetto del 10 per cento. Ma le cose sono andate male anche a Roma, città simbolo per il M5s, dove la punta di diamante Virginia Raggi non è riuscita ad arrivare al ballottaggio fermandosi al 20 per cento dei consensi: un risultato misero per ...

