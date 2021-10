Green Pass falsi, ‘bufera’ su Pippo Franco: il suo medico è indagato (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo aver deciso di schierarsi al fianco di Enrico Michetti (candidato sindaco della Capitale che andrà al ballottaggio con Roberto Gualtieri), Pippo Franco, noto cabarettista e volto della commedia all’italiana, torna a far parlare di sé. O meglio, questa volta ad essere al centro dell’attenzione è il suo medico, quello a cui l’attore romano si sarebbe rivolto per farsi vaccinare contro il virus. Green Pass falsi: a Roma indagato il medico di Pippo Franco Il dottore di Pippo Franco, che è un dentista e lavora come medico di base prestando servizio nella Asl Roma 2, è indagato per aver rilasciato dei certificati sospetti: sono ben 20 i vaccini che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo aver deciso di schierarsi al fianco di Enrico Michetti (candidato sindaco della Capitale che andrà al ballottaggio con Roberto Gualtieri),, noto cabarettista e volto della commedia all’italiana, torna a far parlare di sé. O meglio, questa volta ad essere al centro dell’attenzione è il suo, quello a cui l’attore romano si sarebbe rivolto per farsi vaccinare contro il virus.: a RomaildiIl dottore di, che è un dentista e lavora comedi base prestando servizio nella Asl Roma 2, èper aver rilasciato dei certificati sospetti: sono ben 20 i vaccini che ha ...

Advertising

fattoquotidiano : C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certific… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Ruffino_Lorenzo : Il green pass non sembra essere la soluzione per convincere i non vaccinati a vaccinarsi. Le somministrazioni giorn… - Gigi412Po : RT @AlessiaBlack01: la destra oltre che appoggiare l'infame ricatto del green pass non ha capito proprio niente di come si vince una elezio… - anna30048679 : @AriannaPioli Se solo uno rimarrà fuori per colpa del green pass, nessuno di noi entrerà Lavoratore portuale Tries… -