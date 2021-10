Fisco, la Lega non va al Consiglio dei ministri. Draghi: “Gesto serio, per capire le implicazioni bisogna aspettare cosa dice Salvini” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giorno dopo le elezioni amministrative che hanno segnato il sostanziale sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega, il partito di Matteo Salvini è protagonista di un caso all’interno dell’esecutivo. I ministri del Carroccio non hanno preso parte alla riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge deLega fiscale, che contiene anche la revisione del catasto. Materia, quest’ultima, indigesta ai leghisti: e infatti già nel corso della cabina di regia il ministro Massimo Garavaglia – presente al posto di Giancarlo Giorgetti – aveva lasciato il tavolo chiedendo tempo per approfondimenti. Perché i ministri leghisti hanno deciso di disertare la riunione del governo? Il motivo lo spiegherà l’onorevole Salvini oggi o domani”, ha detto il premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giorno dopo le elezioni amministrative che hanno segnato il sostanziale sorpasso di Fratelli d’Italia sulla, il partito di Matteoè protagonista di un caso all’interno dell’esecutivo. Idel Carroccio non hanno preso parte alla riunione deldeiche ha approvato la legge defiscale, che contiene anche la revisione del catasto. Materia, quest’ultima, indigesta ai leghisti: e infatti già nel corso della cabina di regia il ministro Massimo Garavaglia – presente al posto di Giancarlo Giorgetti – aveva lasciato il tavolo chiedendo tempo per approfondimenti. Perché ileghisti hanno deciso di disertare la riunione del governo? Il motivo lo spiegherà l’onorevoleoggi o domani”, ha detto il premier ...

