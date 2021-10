Com’è andata la lista dei Riformisti alle elezioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Il risultato dice 4,01%, con oltre 18mila voti. E due eletti in consiglio comunale. I Riformisti ci sono. Il progetto che ha riunito Italia viva, Azione, +Europa, alleanza civica e altri movimenti civici ha ottenuto un risultato sul quale costruire un cammino politico che abbia al centro le competenze, il rifiuto dei populismi, l’inclusione e l’intervento concreto oltre le ideologie. C’è un dato numerico e fortemente politico che va rilevato: quel 4% a fronte del 2,7% ottenuto dal Movimento 5 stelle. Fin dall’inizio della campagna elettorale I Riformisti avevano posto come punto imprescindibile per la loro partecipazione a sostegno di Beppe Sala l’inconciliabilità con i Cinquestelle, fondata non su una pregiudiziale, ma su una valutazione oggettiva: nessuna coabitazione era possibile con chi aveva avversato in tutti i modi l’esperienza ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021) Il risultato dice 4,01%, con oltre 18mila voti. E due eletti in consiglio comunale. Ici sono. Il progetto che ha riunito Italia viva, Azione, +Europa,anza civica e altri movimenti civici ha ottenuto un risultato sul quale costruire un cammino politico che abbia al centro le competenze, il rifiuto dei populismi, l’inclusione e l’intervento concreto oltre le ideologie. C’è un dato numerico e fortemente politico che va rilevato: quel 4% a fronte del 2,7% ottenuto dal Movimento 5 stelle. Fin dall’inizio della campagna elettorale Iavevano posto come punto imprescindibile per la loro partecipazione a sostegno di Beppe Sala l’inconciliabilità con i Cinquestelle, fondata non su una pregiudiziale, ma su una valutazione oggettiva: nessuna coabitazione era possibile con chi aveva avversato in tutti i modi l’esperienza ...

