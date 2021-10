Call of Duty Warzone e la piaga dei cheater spiegata da un hacker: lo faccio perché lo fanno tutti gli streamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo YouTuber JoeWo ha parlato con un hacker di Warzone per capire perché contribuiscono al problema del battle royale con l'uso di cheat e l'hacker ha puntato il dito contro gli streamer. Il cheating è un problema ricorrente nelle strade di Verdansk da oltre un anno. Con Vanguard che introduce un nuovo sistema anti-cheat, questo problema potrebbe essere eliminato, ma non prima di novembre. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo YouTuber JoeWo ha parlato con undiper capirecontribuiscono al problema del battle royale con l'uso di cheat e l'ha puntato il dito contro gli. Il cheating è un problema ricorrente nelle strade di Verdansk da oltre un anno. Con Vanguard che introduce un nuovo sistema anti-cheat, questo problema potrebbe essere eliminato, ma non prima di novembre. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Un hacker afferma di barare in #CODWarzone perché lo fanno tutti gli streamer. - EsportsWebit : Apathy si ritira dal mondo competitivo di Call of Duty - WarzoneSquadIta : RT @codnewsitalia: WARZONE ITA: Ecco spiegata la situazione in queste ore con i tre principali social down, dal punto di vista del profilo… - OdeonZ__ : Morata e la passione per i videogiochi: il bianconero è maestro di Call of Duty - EsportsWebit : Call of Duty Mobile BR Worlds Invitational, svelato il montepremi di $ 100.000 -