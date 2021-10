Calciomercato Juventus, occhi su Lucca. Ma c’è un ostacolo… (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciomercato Juventus, si blocca il possibile colpo? Il motivo per cui l’operazione per il giovane attaccante del Pisa salterebbe Tra Lorenzo Lucca e la Juve potrebbe esserci di mezzo…Kaio Jorge. Questo è quello che svela questa mattina Tuttosport, affermando come il colpo dal Pisa dipenda molto dal futuro dell’attaccante brasiliano. A Torino credono molto nelle qualità del classe 2002, tant’è che l’idea per la prossima stagione sarebbe quella di costruire un parco attaccanti con Kean, Dybala, un bomber fra Morata e Vlahovic e proprio Kaio. La sua permanenza, dunque, escluderebbe l’eventuale affondo per Lucca, a meno che le valutazioni cambino a fine stagione. Via Kaio Jorge in prestito per un anno, dentro il centravanti del Pisa come quarto attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021), si blocca il possibile colpo? Il motivo per cui l’operazione per il giovane attaccante del Pisa salterebbe Tra Lorenzoe la Juve potrebbe esserci di mezzo…Kaio Jorge. Questo è quello che svela questa mattina Tuttosport, affermando come il colpo dal Pisa dipenda molto dal futuro dell’attaccante brasiliano. A Torino credono molto nelle qualità del classe 2002, tant’è che l’idea per la prossima stagione sarebbe quella di costruire un parco attaccanti con Kean, Dybala, un bomber fra Morata e Vlahovic e proprio Kaio. La sua permanenza, dunque, escluderebbe l’eventuale affondo per, a meno che le valutazioni cambino a fine stagione. Via Kaio Jorge in prestito per un anno, dentro il centravanti del Pisa come quarto attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - mirkocalemme : Passi avanti per il rinnovo di #Dybala. #Juve salita a 9m€, l'argentino chiede che si arrivi a 12/13 con bonus e ch… - CalcioNews24 : #Juventus, ecco perchè rischia di sfumare il colpo #Lucca ?? - temafootball24 : Tutti gli aggiornamenti sul caso #Vlahovic ?? #SerieA #Transfers #Calciomercato #Fiorentina #Juventus… - junews24com : Perin e De Sciglio in scadenza nel 2022: due strade possibili alla Juventus - -