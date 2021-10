Barbara d’Urso torna con il Grande Fratello Vip (Di martedì 5 ottobre 2021) Barbara d’Urso può ringraziare Mediaset e Piersilvio Berlusconi: il presidente di Canale 5 ha concesso a Pomeriggio 5 e a Federica Panicucci di tornare a parlare del Grande Fratello Vip dopo il “silenzio stampa” imposto nelle scorse settimane Dopo un silenzio durato veramente un’eternità, almeno per Barbara d’Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 potrà tornare a parlare del Grande Fratello Vip, cosa proibita fino a qualche giorno fa dalla direzione di Mediaset. Grande Fratello Vip a Pomeriggio 5 A darne notizia tvblogo che, con un articolo, ha annunciato la rivoluzione che andrà in “onda” a partire dai prossimi pomeriggio: la notizia renderà felice Carmelita che, in questa prima ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021)può ringraziare Mediaset e Piersilvio Berlusconi: il presidente di Canale 5 ha concesso a Pomeriggio 5 e a Federica Panicucci dire a parlare delVip dopo il “silenzio stampa” imposto nelle scorse settimane Dopo un silenzio durato veramente un’eternità, almeno per, la conduttrice di Pomeriggio 5 potràre a parlare delVip, cosa proibita fino a qualche giorno fa dalla direzione di Mediaset.Vip a Pomeriggio 5 A darne notizia tvblogo che, con un articolo, ha annunciato la rivoluzione che andrà in “onda” a partire dai prossimi pomeriggio: la notizia renderà felice Carmelita che, in questa prima ...

Advertising

bbribri75 : @ciropellegrino @fanpage Si.. Pensato uguale. Futuro da opinionista tra Giletti e Barbara D'Urso. Ce la farà con quello che guadagnerà? - demsavedme : o ammazzo selin o ammazzo barbara d’urso, che dite? #SenCalKapimi #LoveIsInTheAir - Franz215072382 : @GiorgiaMeloni @Donzelli Sei più falsa di una lacrima di Barbara D'Urso - Karen34241184 : @miniIocale @biproud01 Si ma ho messo barbara d'urso in un profilo che ho fatto l'anno scorso appositamente per com… - miniIocale : @Karen34241184 @biproud01 lo dici tu karen che hai barbara d'urso come header e che non sai manco la differenza fra… -