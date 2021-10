Baranzate | inaugurata la prima “Farmacia di strada”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate inaugurata

Radio Lombardia

La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus e la Fondazione BPM hanno inaugurato il corner di ' In farmacia ' per i bambini a, nel milanese. Si tratta di una farmacia di strada, un presidio stabile sul territorio per la distribuzione di farmaci e prodotti baby care contro la povertà sanitaria, di ascolto ......27 giugno ore 17 per la "Rassegna teatrale del borgo" " Leggi l'articolo TRADATE "- Il ... L'esposizione delle opere del noto fotografo varesino verràvenerdì 25 giugno ed aprirà la ...MILANO - A Baranzate ci sarà una nuova farmacia di quartiere, dove verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà farmaci da banco e prodotti baby-care. Il presidio è stato inaugurato dai rappresent ...