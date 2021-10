(Di martedì 5 ottobre 2021) Fabio, esponente di Fratelli d’italia, torna sula spinosa questione. E per parlare della vicenda e individuarne responsabilità ed esiti, ricorre a Shakespeare. Del resto, data la drammaticità della situazione, il vicepresidente della Camera dei deputati ha buon gioco a farlo. Primo firmatario della mozione capofila sulla salvaguardia ditorna a puntare l’indice contro il management colpevole di uno sperpero di denaro pubblico che ne ha messo in discussione sopravvivenza e futuro. Contro l’immobilismo dell’Unione europea che, denuncia l’esponente Fdi in un passaggio del suo intervento in Aula, si è invece prodigata più che a dovere a favore di altre compagnie (francesi e tedesche)… Contro gli esecutivi di casa nostra, inefficaci nel tutelare la compagnia di bandiera. Eppure solerti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Alitalia, Rampelli (Fdi): «Lo Stato come Bruto, le ha inflitto le coltellate e ora si deve nascondere»… - vocedelpatriota : Alitalia, Rampelli (VPC-FdI): non vogliamo commemorare Alitalia, ma parlare di Bruto - ventoc : RT @vocedelpatriota: Alitalia, Rampelli (VPC-FdI): il 5 ottobre giorno della verità - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Alitalia, Rampelli (VPC-FdI): il 5 ottobre giorno della verità - vocedelpatriota : Alitalia, Rampelli (VPC-FdI): il 5 ottobre giorno della verità -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Rampelli

Secolo d'Italia

... La Russa: "Meloni in ritardo e Salvini non l'ha aspettata? Tutta colpa di. Sono in competizione ma come tra fratelli" FdI e il caso dei fondi illeciti,: "Servono verifiche per ...'Per la vicendasarà il Parlamento a dire l'ultima parola sulla quale il Governo dovrà adeguarsi ... Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.I 290 milioni richiesti avevano già allontanato Ita. Probabile una cessione a trattativa privata. Una cifra che il presidente di Ita (unico vettore seriamente interessato all'acquisto; ndr. Alfredo Al ...Roma, 2 ott. Adnkronos) – "Per la vicenda Alitalia sarà il Parlamento a dire l'ultima parola sulla quale il Governo dovrà adeguarsi rispettando gli impegni che tutte le forze politiche chiedono. In qu ...