Sindaco Roma, ballottaggio Michetti-Gualtieri. La destra paga una scelta infelice, il Pd la distanza dal M5s, che non c’è più (Di martedì 5 ottobre 2021) Dunque Roma dove, a nemmeno metà delle sezioni scrutinate (1.044 sezioni sulle 2.603 totali), i dati ufficiali danno Enrico Michetti (centrodestra), in virtù del 30,9% dei voti sinora ottenuti, precede Roberto Gualtieri (centrosinistra), al momento attestatosi al 26,9%. Se la sindaca uscente, Virginia Raggi viaggia sul 19,9% delle preferenze, Carlo Calenda ha invece dalla sua il 18,3% dei voti. A complicare lo spoglio, la ‘marea’ di liste civiche e varie che appoggiano i i vari candidati. Ad ogni modo, ‘misurando’ lo stato di salute dei vari partiti, guida Fratelli d’Italia (17,8%), seguito dal Pd (16,3%), quindi il M5s (11,5%), la Lega (6,1%), e Forza Italia con il 3,6%. La Lega paga amaramente la ‘leggerezza’ con la quale ha affrontato la campagna elettorale Romana Da notare la ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Dunquedove, a nemmeno metà delle sezioni scrutinate (1.044 sezioni sulle 2.603 totali), i dati ufficiali danno Enrico(centro), in virtù del 30,9% dei voti sinora ottenuti, precede Roberto(centrosinistra), al momento attestatosi al 26,9%. Se la sindaca uscente, Virginia Raggi viaggia sul 19,9% delle preferenze, Carlo Calenda ha invece dalla sua il 18,3% dei voti. A complicare lo spoglio, la ‘marea’ di liste civiche e varie che appoggiano i i vari candidati. Ad ogni modo, ‘misurando’ lo stato di salute dei vari partiti, guida Fratelli d’Italia (17,8%), seguito dal Pd (16,3%), quindi il M5s (11,5%), la Lega (6,1%), e Forza Italia con il 3,6%. La Legaamaramente la ‘leggerezza’ con la quale ha affrontato la campagna elettoralena Da notare la ...

