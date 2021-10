Sfida equilibrata: a Predore Bertazzoli riconfermato per la terza volta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Predore. È stata una Sfida combattuta e come da previsione la vittoria è avvenuta con un distacco leggero: a Predore alla fine le urne hanno decretato la rielezione del sindaco Paolo Bertazzoli con il 53.65% e un margine di 76 voti sullo Sfidante Mario Luigi (detto ‘Gigi’) Serra. Il primo cittadino, capofila della lista civica Insieme per Predore, ha ottenuto così il terzo mandato consecutivo. La notizia della vittoria è arrivata alle 17, dopo poco meno di due ore di scrutinio, ma è stata una lotta più equilibrata rispetto all’ultima tornata elettorale, nel 2016, quando Bertazzoli vinse con il 60% dei voti: questa volta il trionfo è arrivato con il risultato finale di 54% a 46% e un complessivo di 558 voti contro 482. I seggi a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021). È stata unacombattuta e come da previsione la vittoria è avvenuta con un distacco leggero: aalla fine le urne hanno decretato la rielezione del sindaco Paolocon il 53.65% e un margine di 76 voti sullonte Mario Luigi (detto ‘Gigi’) Serra. Il primo cittadino, capofila della lista civica Insieme per, ha ottenuto così il terzo mandato consecutivo. La notizia della vittoria è arrivata alle 17, dopo poco meno di due ore di scrutinio, ma è stata una lotta piùrispetto all’ultima tornata elettorale, nel 2016, quandovinse con il 60% dei voti: questail trionfo è arrivato con il risultato finale di 54% a 46% e un complessivo di 558 voti contro 482. I seggi a ...

