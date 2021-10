Inter Esports, svelata la squadra 2021-22 con il logo rinnovato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prende il via oggi la Inter Esports Gaming Week, la settimana nerazzurra di presentazione della nuova stagione della squadra dedicata al gaming. L’Inter si conferma tra le più prominenti squadre Esports a livello globale, dopo essersi aggiudicata la scorsa stagione il trofeo di campione sia alle FIFA21 European Global Series che alla eLibertadores. Tante le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prende il via oggi laGaming Week, la settimana nerazzurra di presentazione della nuova stagione delladedicata al gaming. L’si conferma tra le più prominenti squadrea livello globale, dopo essersi aggiudicata la scorsa stagione il trofeo di campione sia alle FIFA21 European Global Series che alla eLibertadores. Tante le L'articolo

Advertising

Inter : ?? | INTER ESPORTS Nuova Stagione, Nuova Squadra, Nuovo Esports Logo ??? To be continued.... - chiarandreella : RT @Inter: ?? | INTER ESPORTS Nuova Stagione, Nuova Squadra, Nuovo Esports Logo ??? To be continued.... - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter Esports, svelata la squadra 2021-22 con il logo rinnovato: Prende il via oggi la Inter E… - PResende97 : RT @Inter: ?? | INTER ESPORTS Nuova Stagione, Nuova Squadra, Nuovo Esports Logo ??? To be continued.... - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | INTER ESPORTS Nuova Stagione, Nuova Squadra, Nuovo Esports Logo ??? To be continued.... -