Facebook, WhatsApp e Instagram down da diverse ore: «Inaccessibili tutti i domini»» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook, WhatsApp e Instagram down in tutto il mondo. Un crollo planetario delle tre piattaforme social più diffuse tra gli utenti del web rimaste al buio dalle 17.30. L'ultimo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 ottobre 2021)in tutto il mondo. Un crollo planetario delle tre piattaforme social più diffuse tra gli utenti del web rimaste al buio dalle 17.30. L'ultimo...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - davidallegranti : Facebook e Whatsapp sono giù, Twitter è vivo e lotta insieme a noi. La rivincita del partito della Ztl - napolitano_vera : RT @CiroPriello: Retwitta se anche tu passi su Twitter per avere conferma che Facebook, Instagram e whatsapp sono down. #facebookdown #ins… - DanyRoss70 : RT @TgLa7: #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa -