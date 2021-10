Calcio: Cies, le rose dei due Manchester le più care d'Europa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prima delle italiane è la Juventus: i giocatori di Allegri valgono 618 milioni PALERMO - Le rose più "care" d'Europa si trovano a Manchester. Il Cies, l'Osservatorio sul Calcio, ha stilato la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prima delle italiane è la Juventus: i giocatori di Allegri valgono 618 milioni PALERMO - Lepiù "" d'si trovano a. Il, l'Osservatorio sul, ha stilato la ...

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Solo la Ligue 1 vale meno della Serie A secondo il Cies: Cosa succederebbe se le squadre dei mass… - messveneto : L’Udinese e i suoi talenti: Gotti li usa con il bilancino per cercare il giusto mix: Anche l’analisi del Cies, osse… - sportli26181512 : Le squadre più giovani schierate in campionato in Europa. CLASSIFICA: L'osservatorio calcistico del CIES ha analizz… -