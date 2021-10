Ufficiale | Ranieri torna in Premier League!

Leggi su rompipallone

Tutto fatto Claudiotornerà ad allenare inLeague, lo attende il Watford. La società inglese ha esonerato oggi l'allenatore Munoz, per il tecnico fatale la sconfitta di ieri per 1-0 sul campo del Leeds. Il Watford attualmente è al quindicesimo posto con soli 7 punti. Il tecnico è atteso domani in città per la firma del contratto, che sarà un biennale.dunque inLeague dopo la storica vittoria del campionato col Leicester. Con lui ci saranno il suo storico secondo Paolo Benetti, Filippo Cornacchia e il preparatore atletico Carlo Spignoli.Watford