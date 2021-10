Svolta dal 20 ottobre con tv e decoder DVB-T2: primi canali coinvolti (Di domenica 3 ottobre 2021) Siamo sempre più vicini alla Svolta del 20 ottobre in ambito tv, quando dovremo fare i conti con l’arrivo sulla scena del decoder DVB-T2. Un cambio di programma per tanti italiani, che vi abbiamo anticipato di recente con un primo approfondimento dedicato ai prodotti che vi potrebbero aiutare a stretto giro. Detto questo, è interessante capire come cambieranno le cose tra poco più di due settimane, soprattutto per chi si ritrova con un televisore non di ultimo grido. Del resto, è un argomento che riguarda non poche persone. primi canali tv coinvolti dalle novità del 20 ottobre con decoder DVB-T2 Fatta questa premessa, quali canali televisivi saranno parte integrante di questa Svolta a partire dal 20 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Siamo sempre più vicini alladel 20in ambito tv, quando dovremo fare i conti con l’arrivo sulla scena delDVB-T2. Un cambio di programma per tanti italiani, che vi abbiamo anticipato di recente con un primo approfondimento dedicato ai prodotti che vi potrebbero aiutare a stretto giro. Detto questo, è interessante capire come cambieranno le cose tra poco più di due settimane, soprattutto per chi si ritrova con un televisore non di ultimo grido. Del resto, è un argomento che riguarda non poche persone.tvdalle novità del 20conDVB-T2 Fatta questa premessa, qualitelevisivi saranno parte integrante di questaa partire dal 20 ...

