Milan, per Giroud niente Atalanta: problema fisico, rientrerà dopo la sosta (Di domenica 3 ottobre 2021) Si ferma ancora Olivier Giroud, che non farà parte della spedizione del Milan in trasferta contro l'Atalanta. Come riporta Sky Sport, l'attaccante stamattina è stato fermato da un forte mal di schiena. Inutili gli antidolorifici e il club rossonero ha deciso di non rischiare e farlo recuperare al meglio per la ripresa del campionato dopo la sosta. Per rimpolpare l'attacco, Pioli è stato costretto a pescare dalla Primavera, chiamando il giovane El Hilali. Ante Rebic invece va verso la maglia da titolare. SportFace.

