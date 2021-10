Brasile: proteste di massa contro Bolsonaro (Di domenica 3 ottobre 2021) In Brasile si sono verificate proteste di massa contro il presidente Jair Bolsonaro. I manifestanti chiedono a gran voce che Bolsonaro venga rimosso dal suo incarico. Il presidente è criticato per la sua pessima gestione della pandemia di coronavirus, che in Brasile ha causato 600 mila morti. Le manifestazioni sono state organizzate da movimenti e Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 ottobre 2021) Insi sono verificatediil presidente Jair. I manifestanti chiedono a gran voce chevenga rimosso dal suo incarico. Il presidente è criticato per la sua pessima gestione della pandemia di coronavirus, che inha causato 600 mila morti. Le manifestazioni sono state organizzate da movimenti e

