Aereo caduto a Milano | chi sono le vittime

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ci sarebbe stato l’immobiliarista romeno Dan Petrescu, 68 anni con cittadinanza tedesca, ai comandi dell’precipitato poco dopo le 13 a San Donato Milanese, alle porte di. A bordo del velivolo, un Pegasus Pc-12, anche il figlio e la moglie dell’uomo, oltre a una coppia di amici con un bambino piccolo. Lo riportano diverse testate romene. L’era partito da Bucarest giovedì scorso e aveva fatto scalo all’aeroporto di Linate, per poi ripartire oggi verso Olbia, in Sardegna, dove la famiglia Petrescu aveva una casa. Erano tutti stranieri gli otto passeggeri morti nello schianto, ha affermato il procuratore aggiunto di, Tiziana Siciliano, arrivata sul luogo del disastro. L’, ha aggiunto, “era di nazionalità rumena e anche il pilota era rumeno”, ha aggiunto. L'articolo ...

SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - SkyTG24 : Milano, #aereo da turismo si schianta a San Donato: morte le 8 persone a bordo. DIRETTA - Agenzia_Ansa : Il 118 ha confermato che sono morte le sei persone a bordo dell'aereo caduto a San Donato Milanese #ANSA - jorge_rf93 : RT @SkyTG24: Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana - ritaglia1gmail : RT @ilriformista: Lo schianto drammatico alle 13:07. Sospesi per una decina di minuti decolli e atterraggi da Linate #SanDonato #SanDonatoM… -

Unultraleggero è precipitato a Milano, in via Marignano, al confine con San Donato Milanese, nei pressi del capolinea della linea gialla della metropolitana. Il velivolo, un piper, èsu un ...L'su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un'esplosione, causata dall'...Aereo caduto a Milano, chi era l'imprenditore Dan Petrescu. Dai primi accertamenti c'era proprio il 68enne ai comandi del velivolo ...Aereo caduto in provincia di Milano: chi sono i passeggeri morti. A bordo dell'aereo turistico c'erano il pilota e cinque persone ...