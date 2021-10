VIDEO Sinner-Krajinovic, highlights e sintesi ATP Sofia: bella vittoria in semifinale per l’azzurro (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannik Sinner non vuole fermarsi e porta a casa la terza vittoria consecutiva in tre giorni, qualificandosi per la Finale del torneo ATP 250 di Sofia 2021. Il tennista azzurro classe 2001 si è imposto in due set per 6-3 7-5 sul serbo Filip Krajinovic al termine di una semifinale ben giocata ma abbastanza sofferta fino al momento dell’infortunio al piede rimediato dal n.37 ATP. Il talento nativo di San Candido torna così all’atto conclusivo del torneo bulgaro per il secondo anno di seguito, dopo il trionfo della scorsa edizione (fu il suo primo titolo in carriera a livello ATP). Domani Sinner se la vedrà con il francese Gael Monfils per provare a tenere vivo il suo sogno di qualificarsi alle ATP Finals di Torino, riservate ai migliori otto giocatori della stagione. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Janniknon vuole fermarsi e porta a casa la terzaconsecutiva in tre giorni, qualificandosi per la Finale del torneo ATP 250 di2021. Il tennista azzurro classe 2001 si è imposto in due set per 6-3 7-5 sul serbo Filipal termine di unaben giocata ma abbastanza sofferta fino al momento dell’infortunio al piede rimediato dal n.37 ATP. Il talento nativo di San Candido torna così all’atto conclusivo del torneo bulgaro per il secondo anno di seguito, dopo il trionfo della scorsa edizione (fu il suo primo titolo in carriera a livello ATP). Domanise la vedrà con il francese Gael Monfils per provare a tenere vivo il suo sogno di qualificarsi alle ATP Finals di Torino, riservate ai migliori otto giocatori della stagione. Di seguito il ...

