Speranza | ' La vaccinazione contro l' influenza fondamentale per i fragili'

(Di sabato 2 ottobre 2021) Siamo partiti con la terza dose ma sarà importante anche un altro tipo di protezione. "Anche quest'anno laantle sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: 'Anche quest'anno - dice il ministro della Salute, Roberto Speranza - la vaccinazione antinfluenzale sarà molto important… - Nat_Casatelli : RT @GiovaQuez: Speranza: “Anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le per… - antonionota5 : RT @Agenzia_Ansa: 'Anche quest'anno - dice il ministro della Salute, Roberto Speranza - la vaccinazione antinfluenzale sarà molto important… - SimoneCosimi : RT @GiovaQuez: Speranza: “Anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le per… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'Anche quest'anno - dice il ministro della Salute, Roberto Speranza - la vaccinazione antinfluenzale sarà molto important… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza vaccinazione

...nella salute psichica della popolazione generale alcuni cambiamenti successivi alla... Dall'altro ladi una vita normale accesa dalle vaccinazioni. La pandemia "ha comportato fin ..."Anche quest'anno laantinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le persone più fragili". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto, ...Via libera ministero a anti-Covid con antinfluenzale. Stessa seduta vaccinale. Fauci,3/a dose alza protezione 44 volteROMA, 02 OTT - La vaccinazione anti-Covid e quella contro l'influenza stagionale s ...Il ministro della Salute mentre si avvicina l'avvio della campagna stagionale e proseguono le terze dosi di anti-Covid per i primi gruppi individuati di popolazione.