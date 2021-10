Sinner-Monfils, Finale ATP Sofia: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannik Sinner rispetta il pronostico della vigilia e raggiunge la Finale del torneo ATP 250 di Sofia 2021, dove se la vedrà con l’esperto francese Gael Monfils. Si sfideranno domani le prime due teste di serie del tabellone, con il giovane tennista azzurro che va a caccia del secondo titolo consecutivo in Bulgaria dopo il trionfo della scorsa edizione. L’altoatesino classe 2001 ha a disposizione una chance importante per accorciare ulteriormente le distanze nella Race sul polacco Hubert Hurkacz, in attesa della semiFinale del norvegese Casper Ruud a San Diego. In caso di vittoria su Monfils, il nativo di San Candido si porterebbe a 260 punti dalla zona qualificazione virtuale per le ATP Finals di Torino. Di seguito la data, il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannikrispetta il pronostico della vigilia e raggiunge ladel torneo ATP 250 di2021, dove se la vedrà con l’esperto francese Gael. Si sfideranno domani le prime due teste di serie del tabellone, con il giovane tennista azzurro che va a caccia del secondo titolo consecutivo in Bulgaria dopo il trionfo della scorsa edizione. L’altoatesino classe 2001 ha a disposizione una chance importante per accorciare ulteriormente le distanze nella Race sul polacco Hubert Hurkacz, in attesa della semidel norvegese Casper Ruud a San Diego. In caso di vittoria su, il nativo di San Candido si porterebbe a 260 punti dalla zona qualificazione virtuale per le ATP Finals di Torino. Di seguito la data, il calendario completo, il...

