Serie C, Ancona Matelica - Imolese 3 - 2: marchigiani in vetta (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA - Gli anticipi della 7ª giornata del Girone B della Serie C portano l'Ancona Matelica in vetta in attesa della Reggiana, impegnata nel posticipo contro il Pescara. In coda Viterbese ultima da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA - Gli anticipi della 7ª giornata del Girone B dellaC portano l'inin attesa della Reggiana, impegnata nel posticipo contro il Pescara. In coda Viterbese ultima da ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Ancona Matelica-Imolese 3-2: marchigiani in vetta: Sono andati in scena gli anticipi della 7ª giornata del… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #SerieC Ancora una vittoria per l'#Ancona, che supera 3-2 l'#Imolese - sportface2016 : #SerieC Ancora una vittoria per l'#Ancona, che supera 3-2 l'#Imolese - PEFIORENTINA : Serie C Group B Full Times Ancona-Matelica 3 Imolese 2 Carrarese 2 Montevarchi 2 Grosseto 0 Cesena 1 Modena… - ftg_soccer : GOAL! Imolese in Italy Serie C: Girone B Ancona 3-2 Imolese -