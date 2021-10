Sassuolo-Inter | le formazioni ufficiali

(Di sabato 2 ottobre 2021) Il posticipo del sabato della 7a giornata di Serie A vede in campoal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. Dionisi(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina.

Sassuolo-Inter, valevole per la 7ª giornata di Serie A, chiude il sabato sera: padroni di casa per portarsi in zona Europa, ospiti invece per mantenere le posizioni alte della classifica ...