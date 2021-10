L’Unicef lancia il ‘Manifesto delle Nonne e Nonni Ambasciatori di Pace’ (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA – Oggi, in occasione della giornata dedicata alla Festa dei Nonni e delle Nonne, L’Unicef Italia lancia un “Manifesto dedicato alle Nonne e Nonni Ambasciatori di pace” e un progetto legati alle celebrazioni del 75° anniversario della nascita delL’Unicef, che ricorre il prossimo 11 dicembre. “L’Unicef ha sempre avuto un legame molto stretto con la Festa dei Nonni, figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. Con questo Manifesto vogliamo sottolineare come i Nonni siano ‘custodi della memoria storica, promotori di solidarietà intergenerazionale, costruttori di una società non violenta”, ha ricordato Carmela Pace, Presidente delL’Unicef Italia. Il Manifesto è ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA – Oggi, in occasione della giornata dedicata alla Festa deiItaliaun “Manifesto dedicato alledi pace” e un progetto legati alle celebrazioni del 75° anniversario della nascita del, che ricorre il prossimo 11 dicembre. “ha sempre avuto un legame molto stretto con la Festa dei, figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. Con questo Manifesto vogliamo sottolineare come isiano ‘custodi della memoria storica, promotori di solidarietà intergenerazionale, costruttori di una società non violenta”, ha ricordato Carmela Pace, Presidente delItalia. Il Manifesto è ...

