Elezioni comunali, cosa serve per votare. Valgono i documenti d'identità scaduti (Di sabato 2 ottobre 2021) Elezioni comunali domenica 3 ottobre e lunedì 4, quando oltre 12 milioni di italiani potranno votare per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli di oltre 1.100 comuni. Per essere ammessi al voto è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021)domenica 3 ottobre e lunedì 4, quando oltre 12 milioni di italiani potrannoper eleggere i sindaci e rinnovare i consigli di oltre 1.100 comuni. Per essere ammessi al voto è ...

Advertising

fattoquotidiano : GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei can… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aggredito durante un comizio un candidato del M5S al Consiglio comunale di Nardò, in provincia di L… - repubblica : Elezioni comunali, la posta in gioco dei leader alle urne - anselmotorchia : RT @DomaniGiornale: Nella sua intervista, Sabrina Ferilli accusa il #PD di non aver saputo trovare le contromisure adeguate per arginare la… - DomaniGiornale : Nella sua intervista, Sabrina Ferilli accusa il #PD di non aver saputo trovare le contromisure adeguate per arginar… -