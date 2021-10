(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. E’ la notizia rimbalzata nelle ultime ore. Il cantante originario di Zocca si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona il pmo 7. La tappa partenopea è stata inserita all’interno delNon Stop Live, il tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 per poi essere rimandato a causa della pandemia. I fan campani del “Blasco” potranno dunque vedere dal vivo e sentire il loro idolo, acquistando i biglietti che saranno messi in vendita sul circuito Ticketone. La tappa diè stata aggiunta insieme ad altre quattro date, come annunciato dallo stessoche ha fatto già registrare sold out per i primi appuntamenti del tour. L'articolo ...

anteprima24 : ** Vasco Rossi in #Concerto a ##Napoli, l'evento a giugno 2022: le info **

"Le divergenze non fermano la tradizione", mette le mani avanti. Le divergenze in questione sono quelle con Red Ronnie su tutto ciò che ha a che fare con l'emergenza epidemiologica. La tradizione, invece, è quella che da sempre vede il rocker di Zocca ..."Ve lo anticipo…racconterò il mio prossimo disco a Red Ronnie... Le divergenze (abissali) non fermano la tradizione". Così, sulla sua pagina Facebook e su quella Instagram,annuncia ai suoi fans e followers il consueto appuntamento con il conduttore televisivo per la presentazione del nuovo album - in questo caso 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre prossimo ...Cinque nuove date si aggiungono al calendario del “ Vasco Non Stop Live 2022 “, la tournée di Vasco Rossi che farà seguito alla pubblicazione del nuovo album del cantautore di Zocca, “ Siamo qui ”, in .... Una notizia che i fan del rocker italiano aspettavano da tempo. Ai concerti già annunciati se ne aggiungono altri cinque. La data per Napoli è il 7 giugno 2022. Ma dove? Vasco si esibirà allo Stadi ...