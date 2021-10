(Di venerdì 1 ottobre 2021) Uomo di 58 anni è morto dopo che, centrato con un, è caduto a terra. E' accaduto all'alba in un bar - kebab su via Tiburtina a Roma. Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che il ...

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Ubriaco molesta i clienti di un bar-kebab, muore colpito da un pugno. A Roma, aggredito dal figlio del proprietario che… - antonionota5 : RT @repubblica: Ubriaco molesta i clienti di un bar, muore colpito da pugno a Roma - messveneto : Roma, ubriaco molesta i clienti di un bar: colpito da un pugno muore: Ad aggredire l’uomo il figlio del proprietari… - solonapoli11 : RT @MediasetTgcom24: Roma, un ubriaco molesta i clienti di un bar: muore colpito da un pugno sferrato dal figlio del proprietario #roma ht… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ubriaco molesta clienti bar, muore colpito da pugno: (ANSA) - ROMA, 01 OTT - Uomo di 58 anni è mor… -

Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che il 58enne, ubriaco, stesse molestando alcuni clienti e pretendeva ancora alcolici quando il figlio del proprietario è intervenuto colpendolo con un pugno. L'uomo, 58 anni, è caduto a terra ed è morto. E' accaduto all'alba in un bar-kebab su via Tiburtina a Roma.