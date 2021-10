Parigi-Roubaix 2021 in tv: orario, programma, canale, dove vederla (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo quasi due anni e mezzo di interminabile attesa domenica 3 ottobre torna finalmente la Parigi-Roubaix, la classica monumento più iconica ed estenuante del panorama ciclistico mondiale, annullata nel 2020 e rinviata da aprile all’autunno per le restrizioni dovute alla pandemia. 257 km tortuosi, intervallati da ben 30 tratti di pavè (per un totale di 55 km) attendono i corridori più forti del globo, chiamati ad affrontare l’ “Inferno del Nord” al termine di un’annata lunghissima e ricca di appuntamenti importanti, soprattutto in questo finale di stagione. Quelli che sulla carta partono (o partivano) con i favori del pronostico, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert su tutti, hanno dato prova di una condizione fisica scricchiolante ai Mondiali della settimana scorsa, mentre chi il Mondiale l’ha vinto, Julian Alaphilippe, ha già annunciato il forfait. E ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo quasi due anni e mezzo di interminabile attesa domenica 3 ottobre torna finalmente la, la classica monumento più iconica ed estenuante del panorama ciclistico mondiale, annullata nel 2020 e rinviata da aprile all’autunno per le restrizioni dovute alla pandemia. 257 km tortuosi, intervallati da ben 30 tratti di pavè (per un totale di 55 km) attendono i corridori più forti del globo, chiamati ad affrontare l’ “Inferno del Nord” al termine di un’annata lunghissima e ricca di appuntamenti importanti, soprattutto in questo finale di stagione. Quelli che sulla carta partono (o partivano) con i favori del pronostico, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert su tutti, hanno dato prova di una condizione fisica scricchiolante ai Mondiali della settimana scorsa, mentre chi il Mondiale l’ha vinto, Julian Alaphilippe, ha già annunciato il forfait. E ...

