Il volto di Matteo Messina Denaro nel video del Tg2 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ieri il Tg2 ha mostrato un filmato con il volto di Matteo Messina Denaro. Il filmato risale al 2009. E intanto oggi l'ennesima operazione con le volanti dei Carabinieri a caccia del boss di Cosa Nosta latitante dal 1993. Le immagini inedite del volto di #MatteoMessinaDenaro, ripreso nel 2009. Sono le uniche del super latitante di #CosaNostra nelle mani degli inquirenti dal 1993 pic.twitter.com/f6gpv67CqL — Tg2 (@tg2rai) October 1, 2021 Il video pubblicato dal Tg2 rappresenta l'unica immagine del volto che si avvicina a quello presume abbia oggi Messina Denaro, anche se le immagini risalgono a 12 anni fa. La Polizia di Trapani, con il Servizio Centrale Operativo della Direzione ...

