Fiumicino, entrano in vigore gli orari invernali di apertura del Ponte 2 Giugno (Di venerdì 1 ottobre 2021) Fiumicino – Con un'ordinanza sindacale sono stati fissati i nuovi orari di alzata del Ponte 2 Giugno che saranno in vigore dal 1 ottobre al 31 marzo 2022, compreso. Eccoli nel dettaglio: – Lunedì, ore 15.00;– Giovedì ore: 9.30 ed ore 15.00;– Venerdì, ore 15.00– Sabato, ore 9.30 e ore 15.00;– Domenica e festivi, ore 9.00 e ore 15.00.

