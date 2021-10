Elezioni ad Alzano: sfida a due fra Bertocchi e Zanchi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alzano Lombardo. Conto alla rovescia per le Elezioni amministrative ad Alzano Lombardo. Il 3 e il 4 ottobre i cittadini saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, scegliendo a chi affidare l’amministrazione del Comune seriano nei prossimi cinque anni. I candidati in corso per la carica di primo cittadino sono due: da una parte l’attuale sindaco Camillo Bertocchi, alla guida della coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il gruppo civico “Camillo Bertocchi Sindaco”, mentre dall’altra c’è lo sfidante, Mario Zanchi (che negli ultimi cinque anni è stato consigliere comunale di minoranza per la lista “Loretta Moretti – Al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021)Lombardo. Conto alla rovescia per leamministrative adLombardo. Il 3 e il 4 ottobre i cittadini saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, scegliendo a chi affidare l’amministrazione del Comune seriano nei prossimi cinque anni. I candidati in corso per la carica di primo cittadino sono due: da una parte l’attuale sindaco Camillo, alla guida della coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il gruppo civico “CamilloSindaco”, mentre dall’altra c’è lonte, Mario(che negli ultimi cinque anni è stato consigliere comunale di minoranza per la lista “Loretta Moretti – Al ...

