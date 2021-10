Diletta Leotta, top succinto: seno in bella mostra (FOTO) (Di venerdì 1 ottobre 2021) La giornalista Diletta Leotta è una bellezza che non passa inosservata. In una stories, dopo un allenamento, si è mostrata stanca ma sempre molto sensuale. Diletta Leotta (GettyImages)Diletta Leotta ha da poco compiuto trent’anni ma la sua bellezza resta sempre. Oltre la sua professionalità, molti la seguono e la amano proprio per le sue forme che sono davvero irresistibili. Sulla sua evoluzione fisica si è discusso moltissimo ma, resta il fatto, che oggi Diletta è una delle donne più belle al mondo. È stata al centro per lungo tempo alle voci di gossip con la relazione con l’attore turco Can Yaman. Una storia che ha fatto parlare tantissimo con un tira e molla davvero estenuante. Recentemente, durante un’intervista rilasciata a ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 ottobre 2021) La giornalistaè una bellezza che non passa inosservata. In una stories, dopo un allenamento, si èta stanca ma sempre molto sensuale.(GettyImages)ha da poco compiuto trent’anni ma la sua bellezza resta sempre. Oltre la sua professionalità, molti la seguono e la amano proprio per le sue forme che sono davvero irresistibili. Sulla sua evoluzione fisica si è discusso moltissimo ma, resta il fatto, che oggiè una delle donne più belle al mondo. È stata al centro per lungo tempo alle voci di gossip con la relazione con l’attore turco Can Yaman. Una storia che ha fatto parlare tantissimo con un tira e molla davvero estenuante. Recentemente, durante un’intervista rilasciata a ...

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - VelvetMagIta : #CanYaman e #DilettaLeotta, nuovi retroscena sulla rottura: “È stata lei a dire basta” #VelvetMag #Velvet - Emanuel05272834 : @Cinguetterai Non è Diletta Leotta: è Paola Ferrari, giornalista di Rai Sport -